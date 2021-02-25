Россия и Киргизия утвердили программу развития стратегического партнерства до 2025 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с главой оборонного ведомства Киргизии генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны и сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Намерены и дальше его развивать", - заявил Шойгу.

В свою очередь министр обороны Киргизии поблагодарил Шойгу за встречу и поздравил с прошедшим Днем защитника Отечества.

По информации российского военного ведомства, "также в ходе переговоров состоялось подписание Протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии и была утверждена Программа развития стратегического партнерства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год".

Омуралиев добавил, что утвержденная программа развития стратегического партнерства положительно повлияет на обороноспособность Вооруженных сил Киргизии, а также на систему безопасности в Центрально-Азиатском регионе в целом.