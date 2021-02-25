В Госдуме рассчитывают, что ситуация в Армении не скажется на ее отношениях с Россией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что последние события в Армении не скажутся на ее отношениях с РФ, за сохранение которых выступает большая часть населения республики.

"Что касается наших двусторонних отношений, конечно, не хотелось бы, чтобы эта турбулентность на них сказалась", - сказал депутат. Он напомнил, что за прошедшие годы в странах бывшего СССР происходили различные изменения, но "при всех сменах власти и революциях, которые там случались", большинство из них было заинтересовано в отношениях с Россией.

"Для Армении это особо актуально, в любом случае там никогда не придет какая-то антироссийская сила. Вернее, она попробовала поднять голову пару лет назад, но не получила поддержки", - продолжил Калашников, уточнив, что имеет в виду поддерживаемые из-за рубежа НКО. По его словам, всегда найдутся люди, способные обвинить в чем-то Москву, "но большая часть Армении заинтересована в дружбе и сотрудничестве с Россией".

В четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. По конституции Армении начальника Генерального штаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Если президент не подписывает предложение премьера, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней. В администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он уже получил предложение Пашиняна, но еще не подписал его.