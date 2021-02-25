Депутаты гордумы Великого Новгорода признали неудовлетворительной работу мэра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Великого Новгорода признали работу мэра Сергея Бусурина в прошедшем году неудовлетворительной. Такую оценку градоначальник получил в четверг после своего отчета на заседании гордумы.

"За удовлетворительную оценку [работы мэра и администрации Великого Новгорода] - 14 голосов... за неудовлетворительную оценку [отдано] 15 голосов. Исходя из этого принимается решение признать деятельность [мэра Великого Новгорода] неудовлетворительной", - сообщили на заседании гордумы.

Мэр города Сергей Бусурин отчитался о том, что коронавирус стал серьезным фактором, оказавшим влияние на развитие города в прошлом году, но при этом администрация справилась и смогла реализовать все цели, которые перед ней ставились. Бусурин отметил увеличение оборота организаций, профинансированы все социальные и долговые обязательства города, главные усилия были направлены на реализацию нацпроектов. Среди реализованных проектов - замена 9 тыс. фонарей уличного освещения, что, по словам Бусурина, дает экономию бюджетных средств порядка 30 млн рублей.

Среди факторов, повлиявших на неудовлетворительную оценку, оказались рост безработицы в Великом Новгороде, который по сравнению с предыдущим годом вырос в пять раз, а также срывы сроков строительства многих объектов, которые возводятся в рамках нацпроектов. В свою очередь Бусурин отметил, что на рост безработицы в Великом Новгороде и за его пределами повлияли в том числе беспрецедентные преференции от государства, которые оказывались во время пандемии коронавируса. С учетом всего сказанного работа администрации была признана неудовлетворительной.