Постпред РФ: Запад раскручивает тему Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от своих проблем

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Запад раскручивает в Совете ООН по правам человека (СПЧ) белорусскую тему, чтобы отвлечь внимание населения от собственных проблем. Об этом заявил в четверг на 46-й сессии СПЧ постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Сегодня мы стали свидетелями очередного примера крайней политизации работы Совета, - сказал дипломат. - Некоторые из его членов с упорством, достойным лучшего применения, настойчиво пытаются закрепить "белорусский сюжет" в СПЧ". "Права простых белорусов их мало беспокоят, главная цель - повторить сценарий "южного соседа" Белоруссии", - констатировал Гатилов.

"Создается впечатление, что, раскручивая "белорусский сюжет", на Западе пытаются отвлечь внимание населения от собственных проблем, - продолжил постпред РФ. - Возникает вопрос: почему немецким, французским, голландским, бельгийским, польским полицейским разрешено жестоко подавлять право на мирные протесты? Почему зимой на холоде демонстрации разгоняются водометами, применяется слезоточивый газ, людей бьют дубинками и арестовывают?"

Глава российской дипмиссиии расценил доклад по Белоруссии, представленный в четверг на сессии верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, как однобокий. В нем ничего не говорится о "подпитке протестов и вмешательстве во внутренние дела страны извне" и "нет ни одного слова о незаконности и антигуманности вводимых санкций, нарушающих основные права белорусского народа", подчеркнул Гатилов. Дипломат призвал "прекратить политизировать" ситуацию в Белоруссии и "обратить внимание на ситуации, действительно заслуживающие внимания с точки зрения нарушений прав человека".

В докладе Бачелет говорится, что события в Белоруссии, связанные с прошлогодними президентскими выборами, привели к "кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека". По мнению верховного комиссара, эти события "сделали более видимыми многолетние систематические нарушения и безнаказанность". Доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией, принятой на 45-й сессии СПЧ в сентябре прошлого года. Эта резолюция не вызвала в Совете единодушия. За его принятие в сентябре проголосовали 23 страны из 47, входящих в СПЧ. Это, в частности, государства Евросоюза и Украина. Против выступили Венесуэла и Эритрея. Воздержались 22 страны. Россия в голосовании не участвовала, поскольку на тот момент не входила в Совет.