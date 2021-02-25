Толстой заявил на ПА ОБСЕ, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины и навсегда останутся частью России. Об этом заявил в четверг вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, выступая в режиме видеоконференции на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - подчеркнул Толстой.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.