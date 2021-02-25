Постпред РФ в Вене призвал не допустить в МАГАТЭ осложнения ситуации вокруг ядерной сделки

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает необходимым не допустить, чтобы обсуждения на предстоящем 1 марта заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осложнили поиск путей восстановления полной реализации ядерной сделки с Ираном.

"1 марта открывается весенняя сессия Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ. Центральным вопросом вновь станет Иран. Причем по мере приближения сессии обстановка начинает накаляться. Нельзя допустить, чтобы дискуссии в СУ осложнили политический поиск путей восстановления полного выполнения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)", - написал Ульянов у себя в Twitter.

1 марта начнется регулярное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Темой обсуждения традиционно станут ядерное досье Ирана, КНДР и другие вопросы физической ядерной безопасности. С обращением выступит гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Иран и МАГАТЭ 21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями сокращается объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной. Гросси выразил надежду, что его договоренность с Ираном позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Постпред РФ в Вене выражал надежду, что новые договоренности Ирана и МАГАТЭ о дальнейших инспекциях создают благоприятную атмосферу для политических усилий по восстановлению полной реализации СВПД по иранской ядерной программе.