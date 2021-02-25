Путин в беседе с Пашиняном призвал все стороны кризиса в Армении к сдержанности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил он. "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь. "Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, о том, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который по конституции по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба, пока не подписал документы.