Небензя: весомых оснований для сохранения механизма трансграничной помощи в Сирии нет

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Россия на данный момент не видит весомых оснований для сохранения механизма трансграничной помощи в Сирии из-за многочисленных злоупотреблений вокруг ее поставок. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Если бы нам всем пришлось принимать решение о продлении трансграничного механизма уже завтра, боюсь, весомых оснований сохранять его у нас бы не было. Всем, заинтересованным в продлении работы трансграничного механизма, важно понимать - времени осталось мало, а сделать предстоит много. Причем полумерами тут отделаться не получится", - сказал он.

Небензя указал, что важно запустить в Идлиб поставки гуманитарных грузов из подконтрольной правительству части Сирии, а не только из-за границы. Он также указал, что помощь, оказываемая в рамках трансграничного механизма, оседает у террористов, которые затем спекулируют ей.

О вакцинах

Кроме того, Небензя заявил, что у России есть вопросы к распределению в Сирии выделенных ООН вакцин от коронавируса.

По словам постпреда РФ, трансграничный механизм в Сирии приводит к неравномерному распределению гуманитарной помощи, что привело к тому, что на северо-западе страны "один из самых высокий показателей по голодающему населению". "Как представляется, именно в Идлибе отчетливо проявляется двойное дно трансграничного механизма", - указал он. "В этой связи нам интересно, насколько справедливо будут распределяться вакцины на северо-западе, о поставках которых позаботился офис ООН в [турецком] Газиантепе", - указал Небензя.

Полемика с США

Российские военные в Сирии создают гуманитарные коридоры для помощи нуждающимся людям, чего нельзя сказать об американских военных, оккупировавших часть территории страны, сказал Небензя после того, как американский дипломат обвинил Москву и Дамаск в блокировании гуманитарного доступа в лагерь Рукбан.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс на встрече Совбеза по Сирии заявил, что "полтора года люди в Рукбане остаются без медикаментов, потому что режим Асада и Россия не позволяют конвоям ООН попасть в этот неформальный лагерь беженцев". "Мы призываем режим Асада и Россию предоставить беспрепятственный доступ для гуманитарных грузов в Рукбан, в том числе для конвоев ООН. Такая политизация помощи и ее использование в качестве оружия должны вызывать возмущение у всех", - добавил он.

"Благодаря российским военным был разблокирован коридор для поставок гуманитарной помощи в ряд районов Хасеки. А что сделали ратующие за гуманизм американские оккупирующие силы для улучшения гуманитарной обстановки в Сирии?" - указал выступавший следом Небензя.

Россия неоднократно указывала на то, что территория в районе лагеря Рукбан, находящаяся под контролем американских военных, используется в качестве плацдарма террористами и экстремистами.