Лавров и глава МИД Киргизии обсудили в Москве договоренности лидеров стран

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече в Москве в четверг с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым реализацию договоренностей, достигнутых в минувшую среду по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Киргизской Республики Садыра Жапарова 24 февраля 2021 года в Москве", - сообщили в министерстве.

На Смоленской площади добавили, что министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня.

В МИД РФ отметили, что Лавров и Казакбаев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Жапаров прибыл в среду в Россию с двухдневным визитом. Визит в Москву стал его первой зарубежной поездкой на посту президента, который он занял 28 января.