Власти Крыма намерены преследовать организаторов блокад полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма намерены преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова, заявил ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя выдвинутые в адрес него Киевом обвинения в "нарушении законов и обычаев войны" путем "присвоения общественного имущества", которое украинские чиновники считают своей госсобственностью.

"Все действия украинских властей после того, как Крым самоопределился, нанесли полуострову - и республике, и городу Севастополю - колоссальный многомиллиардный ущерб, связанный с водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокадами, а также хищением банковских средств со счетов крымчан. И делалось это не по чьему-то недомыслию, а целенаправленно, чтобы нанести Крыму и крымчанам максимальный ущерб. Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это - политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента добавил, что комиссия по оценке ущерба, нанесенного Крыму украинскими властями, завершит работу в ближайшее время, и будут объявлены все суммы убытков полуострова. "Все вопросы компенсации нанесенного нам ущерба за все эти годы мы намерены обсуждать с новой украинской властью, которая будет сформирована законным путем, а не в результате или вследствие государственного переворота. С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности, иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в "нарушении законов и обычаев войны", которую они при этом "забыли" объявить, нам говорить не о чем", - добавил Константинов.

Руководитель "прокуратуры АР Крым и города Севастополя" (подразделение офиса генерального прокурора Украины - прим. ТАСС) Игорь Поночовный 24 февраля объявил о предъявлении обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма по статье украинского УК "Нарушение законов и обычаев войны". Речь идет о "совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества", находящегося, по заявлению Киева, в госсобственности Украины. К такому имуществу он отнес винзавод "Массандра", детский центр "Артек" и предприятие "Черноморнефтегаз".