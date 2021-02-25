Лавров и гендиректор МИД Израиля обсудили ближневосточное урегулирование и Сирию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз обсудили в четверг палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании. При этом российской стороной была подчеркнута готовность вместе с другими участниками ближневосточного "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе, - говорится в сообщении МИД РФ. - В ходе обсуждения ситуации в Сирии подчеркивалась необходимость ее урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Были также затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте взаимной нацеленности на дальнейшее наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, добавили в дипведомстве.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, Ушпиз передал Лаврову ноту главы МИД Израиля Габи Ашкенази, в которой подчеркивается прочность и важность отношений между двумя странами.