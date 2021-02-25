В МИД России рассказали о возвращении дипломатов домой из КНДР в условиях закрытых границ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Восемь россиян - сотрудников посольства России в КНДР и члены и их семей вернулись в четверг на родину. Как сообщили в МИД РФ, в условиях закрытых границ и приостановленного пассажирского авиасообщения из-за пандемии добираться домой им пришлось долгим и трудным путем, в том числе толкая дрезину на последнем километре маршрута.

"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства.