Глава Коми освободил от должности зампреда правительства - министра финансов Рубцову

СЫКТЫВКАР, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба в четверг освободил от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства республики - министра финансов Галину Рубцову, которая возглавляла региональный Минфин с 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

"Галина Рубцова освобождена от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Республики Коми - министра финансов. Исполнение обязанностей министра финансов республики с 26 февраля 2021 года возложено на Александра Комлева, первого заместителя министра финансов республики Коми. Соответствующие распоряжения подписал глава Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении.

Рубцова с 2010 года работала в должности заместителя министра финансов республики, а в 2014 году возглавила министерство. По данным источника в администрации главы республики, Рубцова подала заявление об уходе в связи с выходом на пенсию.

Днем ранее Уйба отправил в отставку министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Полшведкина. Разговоры об отставке министра циркулировали в регионе давно, ряд депутатов Госсовета Коми даже задавали вопросы руководителю республики и убеждали его сохранить Полшведкина на этой должности, поскольку он "выстроил грамотные отношения не только с недропользователями, но и с общественными организациями, экологическим сообществом". И.о. главы Минприроды назначен Алексей Кузнецов - уроженец Архангельска, трудовую деятельность начал в 1989 году в Новодвинске, руководил деревообрабатывающими предприятиями в Архангельской области и Карелии. С 2010 года трудился в правительстве Мурманской области, с 2012 года - в правительстве Владимирской области.