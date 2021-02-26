Главы МИД России и Афганистана обсудят 100-летие дружбы и межафганский диалог

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром. Как сообщили в МИД РФ в преддверии встречи, стороны обсудят всю повестку двусторонних отношений и проблематику мирного урегулирования в Афганистане.

Это первый визит Атмара в Москву в качестве главы афганского внешнеполитического ведомства. Однако ранее он неоднократно посещал Россию на посту советника президента Афганистана по национальной безопасности, а также приезжал в Москву на межафганскую конференцию с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ) в феврале 2019 года.

100-летие Договора о дружбе

Переговоры Лаврова и Атмара пройдут в преддверии 100-летия Договора о дружбе между РСФСР и Афганистаном, которое будет отмечаться 28 февраля. Как известно, именно Советская Россия в 1919 году первой признала независимость Афганистана. "Опираясь на исторические традиции российско-афганской дружбы, наши страны настроены на дальнейшее развитие политического диалога, взаимодействие в экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - подчеркнули в дипведомстве.

На встрече стороны обсудят практические вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере торгово-экономических связей, образовательных обменов и гуманитарных проектов с учетом пандемии. Как ранее заявили ТАСС в МИД РФ, наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и продовольственные поставки. В дипведомстве с сожалением констатировали, что в настоящее время реализация совместных экономических проектов на территории Афганистана весьма затруднительна. Тем не менее есть и положительные примеры: в 2015-2018 годах с участием российской компании ООО "Интер РАО - Инжиниринг" были реконструированы 1-й и 3-й гидроагрегаты ГЭС "Наглу", построенной советскими специалистами.

На данный момент в двусторонней торговле наблюдается спад, что не в последнюю очередь обусловлено нарастанием напряженности военной обстановки в Афганистане. Так, в январе-ноябре 2020 года российско-афганский товарооборот составил всего $145,8 млн, из которых на российский экспорт пришлось $142,4 млн. Основные статьи экспорта составляют подсолнечное масло, бензин, дизельное топливо, лесоматериалы; импорт в основном ограничивается поставками сухофруктов.

Еще одной насущной темой является вопрос поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Афганистан. Как рассказали ТАСС в МИД РФ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о конкретных условиях и объемах возможных поставок препарата в эту страну.

Большие перемены

Особое внимание главы МИД двух стран уделят вопросам продвижения межафганского диалога. Переговоры между правительством Афганистана и талибами, запущенные 12 сентября прошлого года в Дохе в соответствии с мирным соглашением между США и "Талибаном", в настоящее время приостановлены - сторонам до сих пор не удалось перейти от обсуждения технических вопросов к переговорам по существу.

Одним из факторов, повлиявших на продвижение мирного процесса, стало решение администрации нового президента США Джо Байдена провести обзор мирного соглашения с талибами. В среду руководитель комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид заявил, что Вашингтон, по всей видимости, продлит сроки своего военного присутствия в Афганистане вопреки соглашению с радикальным движением, предусматривающим уход американских сил и их союзников к 1 мая.

Министрам также предстоит обсудить проблемы борьбы с терроризмом и наркотрафиком. В Москве подчеркивают, что российская сторона настроена на продолжение конструктивного сотрудничества с Афганистаном в интересах установления мира в этой стране и борьбы против общих угроз. "Готовы и далее оказывать содействие продвижению процесса урегулирования ситуации в Афганистане в рамках расширенной "тройки", а также московского формата консультаций и контактной группы ШОС - Афганистан", - заявили в дипведомстве.

Переговоры Лаврова и Атмара пройдут на фоне активизации российской дипломатии на афганском направлении. Как ранее сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Россия согласовывает дату очередной международной встречи расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан, Иран) по афганскому урегулированию в Москве.