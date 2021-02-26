Россия и Сьерра Леоне подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и Сьерра-Леоне подписали в четверг в Постоянном представительстве России при ООН совместное заявление о неразмещении первыми оружия в Космосе (НПОК). Как сообщили в российском постпредстве, заявление от имени своих стран подписали постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава миссии Сьерра-Леоне Алие Кабба.

"Совместные заявления по НПОК - единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области. Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении российского постпредства.

К настоящему времени подобные обязательства также зафиксированы в совместных заявлениях с Аргентиной, Арменией, Белоруссией, Боливией, Бразилией, Бурунди, Венесуэлой, Вьетнамом, Гватемалой, Индонезией, Казахстаном, Камбоджей, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном, Суринамом, Таджикистаном, Узбекистаном, Уругваем, Шри-Ланкой и Эквадором. Помимо этого поддержка НПОК зафиксирована в Совместном заявлении лидеров России и Китая об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.