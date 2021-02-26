В посольстве России посоветовали генералу США не запугивать других "российской угрозой"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты посоветовали американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами России по снижению напряженности между РФ и НАТО, а не запугивать других угрозой со стороны Москвы. Соответствующая рекомендация размещена в четверг вечером в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.

"Похоже, что Россия заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии Россия - НАТО", - говорится в записи.