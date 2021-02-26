Слуцкий: удар США по проиранским силам в Сирии может привести к эскалации в регионе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Нанесение авиаудара со стороны США по проиранским формированиям, воевавшим на стороне правительственной армии в Сирии, может привести к эскалации в регионе и говорит о том, что борьба с террором не в приоритете у американской администрации. Об этом в пятницу журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очевидно, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом по-прежнему не в приоритете для новой американской администрации, - сказал Слуцкий. - При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия".

По мнению Слуцкого, "безусловно, все это может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом".

Глава комитета констатировал, что новый президент США Джозеф Байден "является продолжателем политики [экс-президента Барака] Обамы", который развязал "войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима". "Агрессия со стороны США на внешнем фланге не имеет партийного окраса, как бы Байден ни критиковал [своего предшественника Дональда] Трампа. Америка вернулась, как и обещал ее 46-й президент", - резюмировал Слуцкий.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.