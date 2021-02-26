Захарова: РФ решительно осуждает авиаудары США по Сирии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия решительно осуждает нанесенные США в ночь на 26 февраля авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов", - сказала она.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.