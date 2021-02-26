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Политический кризис в Армении
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Кремль пока не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, их имплементация должна продолжаться. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Москве угрозу срыва соглашения о прекращении огня в этом регионе из-за ситуации в Ереване.

"Нет, пока все реализуется", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением с требованием отставки правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Теги
АрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПолитический кризис в Армении
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