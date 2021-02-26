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Путин 26 февраля проведет совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор

У президента в пятницу также запланировано несколько непубличных встреч, указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. У российского лидера также запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент имеет в виду в Кремле провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал он. Представитель Кремля отметил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

У Путина в пятницу также запланировано несколько непубличных встреч, указал Песков. "И мы ожидаем во второй половине дня, после обеда, международный телефонный разговор", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с постоянными членами СБ РФ
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