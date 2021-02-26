Кремль опасается, что реакционная политика Киева против оппозиции будет набирать обороты

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кремль опасается, что реакционная политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об обысках в киевском офисе украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Есть опасения, что реакция (реакционная политика - прим. ТАСС) будет дальше набирать обороты на Украине", - сказал он. "Такие опасения, конечно, есть", - повторил пресс-секретарь.

Песков назвал произошедшее грубыми и незаконными методами борьбы, которые "применяются в отношении ведущих политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, популярных политиков, но тех, кто далеко не во всем разделяет точку зрения действующей власти".

"Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", - добавил он.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, связаны ли такие действия Киева с возможными сигналами по этой теме от администрации нового президента США Джо Байдена. "Здесь я могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, на Украине, а с чем это связано, здесь я бы воздержался от каких-то рассуждений", - заключил Песков.

Экономические отношения РФ и Украины

Плачевное состояние экономических отношений РФ и Украины развилось по вине Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь", - подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.

Он констатировал, что нынешние объемы торгового оборота двух стран "являются абсолютно мизерными с точки зрения потенциала взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной". Отвечая на вопрос о том, почему Москва не использует в отношении Киева механизм контрсанкций, Песков указал, что Россия делает и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам.