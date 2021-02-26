Армения подтвердила участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Армянская сторона намерена принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

"Третье заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации планируется провести 27 февраля в Москве. На данный момент все стороны подтвердили свое участие", - сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ заявил, что Баку отнесется с пониманием, если Армения отменит намеченную на субботу встречу рабочей группы.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра Никола Пашиняна после того, как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.