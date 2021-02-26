В Кремле не стали оценивать ситуацию с дипломатами, вынужденными покинуть КНДР на дрезине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с российскими дипломатами, которым из-за ограничений на фоне пандемии пришлось добираться из КНДР на родину долгим и трудным путем, в том числе толкая дрезину на последнем километре маршрута. При этом представитель Кремля заметил, что дипломатическая служба, несмотря на внешнюю элегантность, на самом деле терниста и сложна.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с дипломатами Песков заявил, что ее лучше оценивать со стороны Министерства иностранных дел РФ и его официального представителя Марии Захаровой.

"Но, послушайте, дипломатическая служба очень терниста, сложна, - добавил Песков. - Она кажется такой, знаете, симпатичной очень, элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты".

Ранее МИД РФ сообщил, что в условиях закрытых из-за пандемии границ и приостановленного пассажирского авиасообщения, чтобы добраться на родину, россиянам - сотрудникам посольства России в КНДР и членам их семей пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе до границы, а после совершить пеший переход на российскую сторону. Для этого была изготовлена тележка, на которой разместили детей и вещи. Эту конструкцию толкали по рельсам более километра. На российской станции Хасан сотрудников посольства встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный правительством Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на родину соотечественников в аэропорт. Ночью в пятницу они уже вылетели в Москву.

Дмитрий Песков с 1989 года по 2000 год работал в системе МИД СССР, затем - МИД России. В 1990-1994 годах он занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции, а потом до 1996 года работал в центральном аппарате внешнеполитического ведомства.

Впоследствии Песков стал вторым, затем первым секретарем посольства России в Турции, а после Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 году, где он был переводчиком с турецкого у президента Бориса Ельцина, Песков был приглашен в Администрацию главы государства руководителем Управления пресс-службы президента РФ Алексеем Громовым.