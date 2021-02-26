Путин высказался за урегулирование в Армении в рамках закона

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в республике в рамках закона, напомнил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами [по итогам беседы], то наверняка имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался за урегулирование проблемы в рамках закона, - сказал представитель Кремля. - Это очень важная фраза". Таким образом Песков прокомментировал опубликованную на сайте правительства Армении информацию о том, что Путин в разговоре с Пашиняном якобы выразил поддержку законным властям республики.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в сообщении Кремля по итогам разговора двух лидеров была дана "достаточно полная формулировка, которая весьма информативна".

Путин и Пашинян вечером в четверг обсудили ситуацию в Армении. Президент России высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в республике, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности.