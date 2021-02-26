Захарова заявила, что Twitter превращается в инструмент диктата Запада

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter из независимой площадки стремительно превращается в инструмент диктата западных стран. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента", - сказала она, комментируя недавнюю блокировку соцсетью 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией.

Захарова обратила внимание, что это уже не первая волна блокировок, объектами которых стали аккаунты российского происхождения. "Примечательно, что твиттер-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то что информация, которая там публикуется, бывает откровенно ложной", - указала дипломат.

"В качестве обоснований в очередной раз были представлены допущения и ни чем не доказанные инсинуации. Приведенная в докладе самого Twitter мотивировочная часть в принципе абсурдная: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС", - заметила она.

По словам официального представителя МИД РФ, "практика произвольных неправовых блокировок по абсолютно непрозрачным критериям просто неприемлема". "Она [блокировка] подрывает доверие к соцсетям, как к пространству свободы выражения и обмена мнениями", - добавила Захарова.

Во вторник администрация Twitter сообщила о блокировке 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Согласно распространенным данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт. Учетные записи из этой группы предположительно связаны с российским "Агентством интернет-исследований", посредством этих аккаунтов якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".