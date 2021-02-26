Захарова: неприглядная роль СМИ в антироссийских информационных кампаниях очевидна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неприглядная и незаконная роль СМИ и информационных ресурсов в русскоязычных соцсетях, поддерживающихся Лондоном для антироссийских кампаний, сегодня стала очевидной. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утечку документов о поддержке информационных ресурсов на русском языке, предположительно принадлежащих британскому Форин оффису.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в начале февраля были опубликованы документы, предположительно, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, из которых следует, что Лондон через посредников поддерживает работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей для "создания условий по смене режима в России" и "подрыва российского влияния в странах Восточной Европы и Центральной Азии".

"Уже очевидна эта неприглядная, отвратительная и незаконная роль, которую СМИ и те ресурсы, которые себя выдают за СМИ, играют сегодня в современной медиасфере. Но что самое фантастическое - несмотря на эти материалы, несмотря на статьи журналистов, которые пишут на эту тему, реакции нет. Потому что они прекрасно понимают, что нужно немножко подождать, потерпеть и тема, наверное, сама собой уйдет", - добавила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, вскрывшийся массив информации является "лишь верхушкой айсберга". "Мы ждем реакции Британии, она должна последовать. Но по крайней мере, если ее не будет, то все это свидетельствует просто о фальшивом образе, который создает Великобритания, как государства, уважающего независимую журналистику, свободу слова, государства, которое якобы борется с фейками, с черным пиаром, с вмешательством в дела суверенных государств и так далее", - резюмировала дипломат.