Лавров: США предупредили военных РФ об ударе по Сирии за несколько минут до него

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]", - сказал министр.

Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, также заявил Лавров.

"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников. Пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться. Якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", - сказал министр.