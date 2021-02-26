Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с постоянными членами СБ РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования", - сказал президент, открывая совещание.

Обращаясь к его участникам, Путин подчеркнул, что хотел бы услышать оценки работы российских миротворцев, сил МЧС, пограничников, а также о том, как по этому направлению идет сотрудничество с международными организациями и иностранными партнерами.