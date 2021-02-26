Лавров: Москва проинформировала Кабул о контактах с талибами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия предоставила информацию руководству Афганистана о теме недавних контактов с представителями талибов (члены запрещенного в РФ движения "Талибан"). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

"Относительно контактов с талибами: да, поддерживаем регулярные контакты со всеми сторонами в Афганистане - и с правительством, и с представителями талибов, - сказал он. - Сегодня, как и обычно, рассказали нашим партнерам в Кабуле о том, что обсуждалось в ходе этих контактов".

Лавров подчеркнул, что посыл талибам "не представляет из себя никакого секрета". "Это необходимость избегать какой бы то ни было эскалации обстановки на земле, необходимость уважать согласованные условия прямых межафганских переговоров, не выдвигать новых требований, что, собственно, является необходимым для обеих сторон для участия в переговорном процессе", - указал министр.

Он добавил, что для всех сторон также необходимым условием является уважение к решениям Совбеза ООН.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.