Захарова заявила, что заявления о притеснениях крымских татар являются выдумкой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заявления о притеснениях крымских татар и "атмосфере террора" в Крыму являются выдумкой. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристофа Хойсгена - прим. ТАСС) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснениям крымских татар. Ну, что я могу сказать? Это выдумка, которая была предложена руководителями "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенного в РФ экстремистского объединения - прим. ТАСС) о некоей атмосфере террора, создаваемого "оккупационными властями", - сказала Захарова.

Она также назвала фейками сообщения о похищениях, обысках и арестах крымских татар. "Все это абсолютно безосновательно и не подтверждено конкретными фактами", - заключила Захарова.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу о воссоединении с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.