Матвиенко провела телефонный разговор с главой парламента Армении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила в телефонном разговоре с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном ситуацию в этой стране, отметив, что в РФ рассчитывают на ее урегулирование в мирном русле. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Пресс-служба СФ также сообщила, что Мирзоян попросил Матвиенко о содействии в возвращении в Армению нескольких женщин, задержанных во время нагорнокарабахского конфликта, спикер СФ заявила о готовности помочь в решении этого вопроса.

"Арарат Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорнокарабахского конфликта армянских женщин. Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы", - говорится в сообщении.

25 февраля генералитет Вооруженных сил Армении выпустил заявление с требованием отставки Никола Пашиняна и его кабинета. Премьер, расценив это как попытку военного переворота, сообщил о намерении уволить начальника Генштаба. По конституции Армении такое решение должен утвердить президент страны, но он пока не подписывал соответствующие документы. В стране проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна, на утро пятницы намечено внеочередное заседание парламента для обсуждения создавшейся ситуации.