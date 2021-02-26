Захарова назвала ложью обвинения ЕС в адрес России в недопуске иностранных граждан в Крым

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз, сам различными способами блокируя доступ своих граждан на территорию Крыма, заврался, обвиняя Россию в недопуске туда иностранцев. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы <...> это заявление опровергнуть, - сказала она. - Это же вы [Евросоюз] считаете возможным дискриминацию даже на визовом направлении <...>, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже".

Дипломат отметила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении.

Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. "Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове", - отметила она.

Захарова также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме.