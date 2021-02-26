ЦИК: решение о трехдневном голосовании примут после назначения выборов в Госдуму в июне

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия примет окончательное решение о возможном проведении многодневного голосования на выборах в сентябре после указа президента РФ Владимира Путина об их назначении.

"После того как в соответствии с указом президента будет объявлен старт избирательной кампании (а это должно произойти с 31 мая по 20 июня и плюс пять на объявление), у нас еще 10 дней есть после объявления на то, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования", - сказала Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу.

По ее словам, до этого времени ЦИК будет смотреть, что будет происходить, и уже после назначения выборов утвердит порядок голосования. "То есть это будет один день, два дня или три дня [голосования]. Мы должны быть к этому готовы. Сейчас наши коллеги обкатывают этот механизм в регионах", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что вероятность проведения многодневного голосования на выборах в сентябре очень высока. "Вероятность того, что мы в этом году не выйдем из состояния пандемии, очень высокая, вы все это видите", - отметила глава ЦИК.

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.