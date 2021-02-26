Минимум 10 регионов смогут проводить электронный сбор подписей на выборах в сентябре

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу сообщила, что в настоящее время как минимум 10 регионов могут принять участие в эксперименте по электронному сбору подписей на выборах в сентябре 2021 года.

"В прошлом году три региона у нас участвовали [в электронном сборе подписей], сейчас мы это расширяем. Уже сейчас в 16 регионах местное законодательство дает такую возможность - собирать подписи в электронном виде. В 10 из этих 16 регионов будут выборы проходить сейчас... Минимум 10 регионов уже могут это осуществлять", - сказала Памфилова, добавив, что речь идет только о региональных выборах.

Она отметила, что любые сомнения в подписных листах должны трактоваться в пользу кандидата. "Более того, мы разрабатываем систему электронной проверки подписей и многое другое делаем, чтобы минимизировать человеческий фактор, чтобы более объективная картина была", - заключила глава ЦИК.

В мае 2020 года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Им предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Технология дистанционного сбора подписей на прошедших выборах в сентябре 2020 года успешно прошла тестирование в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области. Впоследствии Памфилова сообщала, что в 2021 году эксперимент по сбору подписей через госуслуги может пройти как минимум в пяти регионах - Карелии, Чечне, Курской, Новгородской и Оренбургской областях.