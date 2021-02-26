Памфилова: участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что 14 российских политических партий смогут принимать участие в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года без сбора подписей избирателей.

"14 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без спорта подписей", - отметила она на встрече с политологами и экспертами в пятницу . Памфилова напомнила, что до последнего момента таковых партий было 16, однако после объединения трех партий на левом фланге это число уменьшилось.

22 февраля прошел объединительный съезд партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", все они имели право участвовать в федеральных парламентских выборах без сбора подписей граждан. Объединенная партия будет называться "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ее короткое название - партия "Справедливая Россия - За правду". На следующей неделе планируется подача документов в Минюст РФ для внесения соответствующих изменений в устав "Справедливой России".

Правом так называемой парламентской льготы, то есть освобождением от сбора автографов избирателей обладают партии, представленные в Госдуме, набравшие на предыдущих федеральных парламентских выборах более 3% голосов по списку или прошедшие по списку в заксобрание хотя бы одного субъекта РФ.

Всем остальным партиям, имеющим право принимать участие в выборах, придется собирать для регистрации списка кандидатов не менее 200 тыс. подписей, для регистрации в одномандатных округах - не менее 3% от числа избирателей в каждом из них (не менее 3 тыс. подписей в округах с менее 100 тыс. избирателей).