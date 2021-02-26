В "Единой России" назвали слухами сообщения об участии в выборах в Госдуму летчика Юсупова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщения о возможном участии в выборах в Госдуму летчика, Героя России Дамира Юсупова являются слухами, кандидаты "Единой России" будут определены по итогам предварительного голосования. Об этом заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе единороссов.

"Мы не комментируем слухи. У нас будет предварительное голосование, по итогам которого будут определены кандидаты, которые представят "Единую Россию" на выборах", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание Ura.ru сообщило, что Юсупов согласился пойти на выборы в Госдуму, он войдет в первую тройку свердловской региональной группы избирательного списка "Единой России".

Юсупов - командир лайнера "Уральских авиалиний", который в августе 2019 года при вылете из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей чаек. Чайки забили воздухозаборники, в этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.