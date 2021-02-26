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Замглавы МИД России обсудил с саудовским послом график двусторонних контактов

Стороны также затронули проблематику ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад обсудили на встрече в пятницу график двусторонних контактов, положение дел в Персидском заливе и проблематику ближневосточного урегулирования.

"Были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также затронули актуальную региональную проблематику с акцентом на положение в Йемене, зоне Персидского залива и арабо-израильском урегулировании.

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РоссияСаудовская Аравия
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