ЦИК не будет переносить участки из школ при проведении выборов в сентябре

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России ведет работу с Министерством просвещения РФ по поводу разведения учебного процесса и выборов в сентябре 2021 года, участки для голосования с территории школ точно не будут перенесены. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу.

"Я эту тему с президентом обсуждала, по поводу того, что есть проблема разведения учебного процесса с проведением выборов. У нас половина участков в школах находится. Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами", - сказала Памфилова.

По ее словам, выводить участки из школ невозможно. "Нет адекватной замены, нет такого количества, масштабов, затраты огромные и прочее. Исходим из того, что 46 тыс. участков у нас находится в общеобразовательных учреждениях и их там придется оставить", - отметила глава ЦИК.

Памфилова ранее неоднократно говорила о закономерности возникновения обсуждения этой темы в связи с появлением в законодательстве возможности проведения многодневного голосования. Она предполагала, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования, либо решения вопроса с разведением выборов и учебного процесса, поскольку почти половина избирательных участков в РФ расположены в зданиях школ.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал в январе, что ведомство не планирует переносить начало учебного года в школах, несмотря на организацию в учебных заведениях участков для голосования на сентябрьских выборах.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.