Памфилова назвала нереальным перенос выборов в Госдуму

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что запланированные на сентябрь 2021 года выборы в Госдуму не будут перенесены, это нецелесообразно и нереально.

"Я предполагаю, что нет [не будут перенесены выборы]. Мне кажется, надо заканчивать спекуляции на эту тему. Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов?" - сказала Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу.

"Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально", - добавила глава ЦИК.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24" не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента состоится в начале лета. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема возможного переноса срока выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.