Небензя: Россия рассчитывает на поддержку идеи встречи "ближневосточного квартета плюс"

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что международное сообщество поддержит идею проведения министерской встречи по палестино-израильскому урегулированию в формате "ближневосточный квартет плюс" весной - летом этого года. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ближневосточному урегулированию.

"Исходим из целесообразности подключения к процессу ближневосточного урегулирования и региональных игроков. В этой связи считаем полезным проведение весной - летом этого года министерской встречи в формате "4+4+2": ближневосточный "квартет" плюс Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, плюс палестинцы и израильтяне с возможным подключением Саудовской Аравии, - сказал Небензя. - Такая встреча идет в русле инициативы президента Палестины [Махмуда] Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию".

"В ходе мероприятия "квартет плюс" можно было бы провести обзор нынешнего положения дел, а также наметить ключевые положения совместной работы по преодолению застоя в ближневосточном урегулировании. Рассчитываем на поддержку этой идеи, а также направления предложений и комментариев всех заинтересованных сторон для всесторонней подготовки этой встречи", - добавил дипломат.

Ранее с идей провести министерскую встречу по ближневосточному урегулированию в расширенном формате, которая могла бы предварять предложенный президентом Палестины Махмудом Аббасом международный саммит по этой проблеме, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.