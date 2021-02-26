{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небензя: Россия рассчитывает на поддержку идеи встречи "ближневосточного квартета плюс"

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что в ходе мероприятия "квартет плюс" можно было бы провести обзор нынешнего положения дел, а также наметить ключевые положения совместной работы по преодолению застоя в ближневосточном урегулировании.

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что международное сообщество поддержит идею проведения министерской встречи по палестино-израильскому урегулированию в формате "ближневосточный квартет плюс" весной - летом этого года. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ближневосточному урегулированию.

"Исходим из целесообразности подключения к процессу ближневосточного урегулирования и региональных игроков. В этой связи считаем полезным проведение весной - летом этого года министерской встречи в формате "4+4+2": ближневосточный "квартет" плюс Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, плюс палестинцы и израильтяне с возможным подключением Саудовской Аравии, - сказал Небензя. - Такая встреча идет в русле инициативы президента Палестины [Махмуда] Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию".

"В ходе мероприятия "квартет плюс" можно было бы провести обзор нынешнего положения дел, а также наметить ключевые положения совместной работы по преодолению застоя в ближневосточном урегулировании. Рассчитываем на поддержку этой идеи, а также направления предложений и комментариев всех заинтересованных сторон для всесторонней подготовки этой встречи", - добавил дипломат.

Ранее с идей провести министерскую встречу по ближневосточному урегулированию в расширенном формате, которая могла бы предварять предложенный президентом Палестины Махмудом Аббасом международный саммит по этой проблеме, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
МИД России призвал официальных лиц Евросоюза воздержаться от вмешательства в дела Молдавии
Ранее глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко подверг критике работу Координационного совета по телевидению и радиовещанию
Читать полностью