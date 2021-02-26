Россия призвала ООН рассматривать все варианты для реализации всеобщего доступа к вакцинам

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует принятие резолюции Совета Безопасности ООН по вакцинации в зонах конфликтов и призывает всемирную организацию рассматривать все доступные варианты для реализации всеобщего доступа к вакцинам. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве РФ при ООН в пятницу.

"Российская делегация приветствует единение Совета Безопасности ООН перед лицом связанного с COVID-19 общемирового вызова, - отметили в российской миссии. - Принятие резолюции по важной теме вакцинации населения в условиях вооруженных конфликтов посылает значимый сигнал всему международному сообществу".

В представительстве РФ при ООН указали, что в документе подтвержден призыв Совбеза к гуманитарной паузе в связи с пандемией и упомянуты многосторонние усилия, в том числе в рамках механизма COVAX по вакцинации. "Призываем ООН рассматривать все доступные варианты для реализации всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19 и реагирования на пандемию", - добавили в миссии.

"Мы особо удовлетворены ссылкой на усилия и меры предложенные Генеральным секретарем для реагирования на пандемию COVID-19, - продолжили в постоянном представительстве РФ при ООН. - Напоминаем также об "омнибусной" резолюции ГА ООН по реагированию на COVID-19, ряд положений которой непосредственно связан с новым документом".

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с пандемией глава МИД председательствующей в СБ в феврале Великобритании Доминик Рааб призвал принять резолюцию в поддержку перемирия в зонах конфликтов по всему миру, чтобы дать возможность доставить в эти районы вакцины от коронавируса. В свою очередь российская сторона заявила, что не выступает против резолюции в целом, однако отметила, что документ требует уточнения ряда формулировок. Резолюция была единогласно принята в пятницу.