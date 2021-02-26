Россия в ООН привлекла внимание к нарушениям прав меньшинств на Украине и в Прибалтике

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлекла внимание мирового сообщества к нарушениям прав национальных меньшинств и преследованию инакомыслия на Украине и в Прибалтике. Как заявил в пятницу на сессии представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев, страны Запада предпочитают не замечать эти нарушения, следуя политике двойных стандартов в сфере прав и свобод.

Западные страны "без стеснения используют обвинительную риторику в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", констатировал дипломат. При этом "под прицелом оказываются те страны, которые имеют смелость проводить самостоятельный и независимый политический курс". Вместе с тем Запад "почему-то предпочитает не замечать страны Прибалтики и Украину, где продолжается неприкрытое выдавливание нацменьшинств из всех сфер общественной жизни, в том числе путем законодательного запрета на использование родного языка". "Замалчиваются факты наступления там на свободу выражения мнения, преследования инакомыслия и давления на неугодные СМИ", - подчеркнул Воробьев.

Представитель делегации РФ обратил внимание также на проблемы в Великобритании, которые эта страна "маскирует, рассуждая о высоких правозащитных материях". Это - "рост расизма, распространение организаций неонацистского толка, дискриминация этнических меньшинств, превышение полномочий и применение пыток полицией".

Российский дипломат призвал западные страны "прекратить политизировать вопросы прав человека и приступить к налаживанию равного, конструктивного и взаимоуважительного диалога с государствами по актуальным вопросам правозащитной повестки дня".

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (22 февраля - 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Среди тем дискуссии - положение в полутора десятках стран, в том числе на Украине, в Белоруссии, Йемене, Сирии, Венесуэле, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в Совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.