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Политический кризис в Мьянме

Постпред России выступил против политизации проблемы прав человека

Степан Кузьменков отметил, что урегулирование разногласий между мьянманскими политическими силами является исключительно внутренним делом этого государства

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Использование проблемы прав человека для оказания политического давления на ту или иную страну необоснованно и контрпродуктивно. Об этом в пятницу заявил представитель Российской Федерации Степан Кузьменков на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Мьянме.

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"Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации в Мьянме <...> Какие-либо попытки перевести рассмотрение последних событий в этой стране, связанных с объявлением режима чрезвычайного положения, в правочеловеческую плоскость являются необоснованными и политизированными", - сказал Кузьменков, отметив, что "урегулирование разногласий между мьянманскими политическими силами является исключительно внутренним делом этого суверенного государства".

Представитель российской дипмиссии добавил, что подготовка страновых резолюций и заседания по ним используются не для взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества в решении правочеловеческих проблем, а "для оказания политического давления" на отдельные страны - члены ООН. "С таким подходом мы согласиться не можем", - резюмировал Кузьменков.

Россия считает, что ситуацию в Мьянме надо вернуть в нормальное русло, но выступает против использования радикальных инструментов для достижения этой цели - санкций и непосредственного вмешательства во внутренние дела страны.

Теги
РоссияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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