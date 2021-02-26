Постпред России выступил против политизации проблемы прав человека

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Использование проблемы прав человека для оказания политического давления на ту или иную страну необоснованно и контрпродуктивно. Об этом в пятницу заявил представитель Российской Федерации Степан Кузьменков на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Мьянме.

"Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации в Мьянме <...> Какие-либо попытки перевести рассмотрение последних событий в этой стране, связанных с объявлением режима чрезвычайного положения, в правочеловеческую плоскость являются необоснованными и политизированными", - сказал Кузьменков, отметив, что "урегулирование разногласий между мьянманскими политическими силами является исключительно внутренним делом этого суверенного государства".

Представитель российской дипмиссии добавил, что подготовка страновых резолюций и заседания по ним используются не для взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества в решении правочеловеческих проблем, а "для оказания политического давления" на отдельные страны - члены ООН. "С таким подходом мы согласиться не можем", - резюмировал Кузьменков.

Россия считает, что ситуацию в Мьянме надо вернуть в нормальное русло, но выступает против использования радикальных инструментов для достижения этой цели - санкций и непосредственного вмешательства во внутренние дела страны.