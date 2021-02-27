Крымский депутат считает, что США в своих заявлениях игнорируют мнение жителей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Западные политики, делая заявления, касающиеся воссоединения Крыма с Россией, не учитывают мнение самих крымчан, заявил ТАСС в субботу председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного в пятницу в преддверии седьмой годовщины возвращения Крыма в состав РФ, говорится, что Соединенные Штаты продолжают считать, что Крым вернулся в состав РФ якобы с "нарушением международного права", и никогда не признают полуостров российским.

"Смотрю на последние комментарии, которые исходят от высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы - и поражаюсь <...> Во всех этих разговорах, во всех информационных угрозах забывают о самих крымчанах. Но мне хочется сказать - уважаемые господа, если вы считаете себя демократическими странами, давайте вернемся к нашему референдуму и волеизъявлению самих крымчан. Тем более что Крым и исторически, и культурологически всегда тяготел к России, и это отрицать невозможно", - сказал Гемпель.

При этом, подчеркнул он, такие заявления являются "сотрясанием воздуха, которое не приводит к ожидаемому ими [западными политиками] результату".

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и ряд западных стран отказались признавать Крым частью России.