Лавров заявил, что будущее СЕ зависит от его способности сохранить самостоятельность

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Будущее Совета Европы (СЕ) зависит от того, сможет ли он сохранить самостоятельность и не действовать в рамках блоковых подходов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова генеральному секретарю СЕ Марие Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в организацию.

"Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента. Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов. Воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов. Добиваться, чтобы деятельность Европейского суда по правам человека была свободной от политических и идеологических пристрастий", - говорится в тексте.

Министр также отметил, что в условиях борьбы с пандемией потенциал организации особенно востребован для объединения усилия стран в сфере здравоохранения и обмена передовым опытом. "Никакие геополитические или экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан", - указал он.

Лавров подчеркнул, что авторитет СЕ расшатывается из-за отсутствия реакции на такие примеры нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и прибалтийских странах. "Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", - добавил глава МИД РФ.

Лавров поздравил Пейчинович-Бурич с юбилейной датой и пожелал Совету Европы "единства, стабильности и последовательности в достижении поставленных в его уставе целей во благо всех европейцев".