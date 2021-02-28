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В ЕР считают, что депутатов можно обязать отчитываться о выполнении предвыборных обещаний

С соответствующей инициативой ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Положение о фиксации предвыборных обещаний депутатов и регулярном отчете о ходе их выполнения можно было бы закрепить либо в законодательстве, либо в регламенте Госдумы. Такое мнение в воскресенье выразил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя соответствующую инициативу спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

"Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств", - сказал он журналистам, добавив, что все думские фракции должны обсудить эту идею.

По его словам, предложение председателя Госдумы весьма актуально. "Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями", - пояснил Исаев.

Депутат заметил, что "от депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей".

Ранее Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. Согласно сообщению на официальном сайте Госдумы, спикер "предложил проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании".

Володин считает необходимым обсудить, в какой форме могли бы быть закреплены такие обязательства: в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению спикера, благодаря этому после избрания Госдумы VIII созыва можно будет "сформировать общий прозрачный массив предложений граждан" и более системно реализовать взятые обязательства.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"
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