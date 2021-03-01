Россия и Сирия заявили, что США используют ситуацию в лагере "Рукбан" для давления на ООН

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. США используют ситуацию в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии для оказания давления на ООН. Об этом заявили в понедельник межведомственные координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.

"Анализ развития обстановки вокруг лагеря внутренне перемещенных лиц "Рукбан" в оккупированной США 55-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф показывает, что Соединенные Штаты используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря", - отмечается в совместном заявлении.

В нем констатируется, что "при этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз". В заявлении подчеркивается, что "ответственность за все, что происходит в оккупированной США зоне и расположенном в ее пределах лагере "Рукбан", включая обеспечение жителей лагеря водой, продовольствием и предметами первой необходимости, до момента возвращения ее под контроль сирийского правительства, лежит исключительно на американской стороне".

В заявлении отмечается, что "воспрепятствование США расформированию лагеря является главным препятствием на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, требующим скорейшего решения". "Сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в "Рукбане", на подконтрольной правительству территории, обеспечить им безопасность и достойные условия жизни", - подчеркивается в документе.

"Нежелание американской стороны организовать вывод из зоны Эт-Танф подконтрольных боевиков незаконных вооруженных формирований и внутренне перемещенных лиц лишь подтверждает, что именно США заинтересованы в сохранении лагеря, а истинным их намерением в отношении "Рукбана" является обеспечение "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии", - говорится в заявлении.