Захарова прокомментировала реакцию Киева на инцидент у генконсульства в Петербурге

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобная реакция Киева вызывает недоумение. Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего", - сказала дипломат.

Как отмечается в комментарии, Москва решительно осуждает это нападение. "Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права", - подчеркнула дипломат.

Захарова сообщила, что представительство МИД России в Санкт-Петербурге оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу. Петербургские врачи предоставили ему квалифицированную помощь. И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД РФ в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки, информировала она.

"В Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге - ноту украинского генконсульства, - продолжила Захарова.

В этой связи МИД РФ порекомендовал коллегам в МИД Украины "навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства" российских дипломатических и консульских сотрудников.

Инцидент у генконсульства

Нападение на охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, который является сотрудником Госпогранслужбы страны, произошло 19 февраля. 21 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина России Назара Смоленского, напавшего на сотрудника диппредставительства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Смоленский, дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом, после чего нападавший был задержан сотрудниками полиции. По данным источника ТАСС в экстренных службах Петербурга, мотивов для совершения преступления Смоленский не имел.

23 февраля МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России в связи с нападением. По мнению Киева, российская сторона не предприняла должных действий во время инцидента. Украина заявила, что требует проведения расследования, наказания виновных в происшествии и обеспечения охраны своих дипломатических учреждений на территории России.