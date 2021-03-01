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Кремль прокомментировал слова Байдена о непризнании Крыма российским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ. Это подчеркнул в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают этот регион российским.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", - отметил представитель Кремля, подчеркнув, что "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".

Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины.

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