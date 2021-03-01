Лавров: в Москве ждут от иностранных СМИ объективного освещения событий, связанных с РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает на объективное и всестороннее освещение зарубежными журналистами связанных с Россией событий. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованными в Москве.

Он отметил, что российская сторона далека от того, чтобы навязывать свою точку зрения. "В свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон объективно", - подчеркнул Лавров.

Министр указал, что Москва всегда готова к дискуссии. "Но, конечно же, мы не можем принять как данность (и согласиться с ней тем более) нынешнюю волну того, что называют фейками, волну навешивания ярлыков из старых идеологических клише времен холодной войны", - заявил он, добавив, что превращение информационного поля в арену противостояния не способствует созданию атмосферы, которой требуют сегодняшние времена.

Кроме того, Лавров назвал печальными попытки превратить тему вакцинации от коронавируса в предмет геополитических измышлений и заявил, что Москва готова способствовать объективному освещению этой темы в СМИ.

"Времена, как показала пандемия коронавируса, требуют перестать делать проблему противостояния и враждебности по любому поводу. Даже в том, что касается истории с вакцинами, мы видим, как порой преобладает стремление и эту тему, которая важна для всего человечества, прежде всего с точки зрения обеспечения права каждого человека на жизнь... тоже пытаются превратить в предмет геополитических измышлений. Это печально", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, подавляющее большинство зарубежных журналистов, безусловно, дорожит своим авторитетом. "Мы читаем много из того, что публикуют ваши издательские дома. Вижу, что есть стремление к глубокому анализу, стремление вникнуть в суть происходящего. В этом вы всегда можете в нас находить самых искренних и активных помощников", - добавил Лавров.